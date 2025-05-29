Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" eğitimine katılan ebeveynler sertifikalarını aldı.Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde ailelerin eğitim süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla başlatılan program çerçevesinde Kars Merkez Boğazköy’de ebeveynlere yönelik eğitim verildi. Eğitime katılan ebeveynler, Boğazköy İlkokulu’nda bir araya geldi. Okul öğretmelerinden Ela Kurnaz tarafından belgeleri verildi.Ardından okul bahçesinde düzenlenen oyun şenliğine katılan ebeveynler, öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynadılar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik daha sonra sona erdi.