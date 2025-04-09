İş İnsanı Uğur Boztaş, Kars 36 Spor futbolcularını işyerinde ağıladı.Kars’ın sevilen iş insanlarından Antephan işletmesi sahibi Uğur Boztaş, Kars 36 Spor futbolcuları ve teknik ekibini Antephan’da ağırlayarak, tatlı ikramında bulundu.Etkinliğe Kars 36 Spor’un futbolcuları ve teknik ekibi katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada konuşan Uğur Boztaş, "Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah Kars 36 Sporumuzu yeniden 3. Lig ve ardından 2. Lig’de görmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" dedi.Program sonunda Kars 36 Spor teknik ekibi, Boztaş’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kulübün formasını ve atkısını hediye etti.