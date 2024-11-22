Harakani Devlet Hastanesi’ne Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kuruluyor.AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, görüşmesiyle Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kurulması kararlaştırıldı.Milletvekili Çalkın’ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığı’nca 01.10.2024 tarihinde DMO üzerinden tıbbi cihaz ve ekipman alım işlemleri başlatıldı. 14.11.2024 tarihinde ise Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi plan ve projesi tamamlanmış olup, teknik ve inşaat işleri için onay alındı. İnşaat işlerinin yapılması amacıyla gereken ihale ise başlatıldı.AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Harakani Devlet Hastanesi’ndeki MR cihazı ile ilgili de açıklamada bulundu. Çalkın, “Kars Harakani Devlet Hastenizde, 1 adet MR cihazı, 2 adet tomografi cihazı, 3 adet USG ve 3 adet röntgen cihazı bulunmakta olup, 1 gün çalışıp 3 ay bozulduğu söylenen MR cihazı ile 10 aylık süreçte 2024 yılında 7/24 olmak üzere 29 bin 30 çekim ve raporlanma hizmeti, 2 BT cihazı ile yine aynı süreçte 39 bin 731 çekim, 3 USG cihazı ile 60 bin 716 çekim, 3 röntgen cihazı ile 118 bin 622 çekim yapılmıştır” diye konuştu.Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nin Kars’a hayırlı olması dileklerinde bulunan Çalkın, “Biz gece gündüz şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirmek için, belirli bir program ve plan dahilinde her türlü çalışma ve girişimi yaparken, Gazi Kars’ımızın dertleri ile birebir ilgilenirken, her seferinde eksik bilgilerle hareket etmek serhat şehrimize zarar vermekten, sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarını kırmaktan, hemşehrilerimizi umutsuzluğa sürüklemekten başka bir işe yaramaz. Durmadan, duraksamadan Gazi Kars’ımız için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.