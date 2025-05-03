Kars’a 31 hekimin ataması yapıldı. Ataması yapılan hekimler il merkezi ve ilçelerde vatandaşlara hizmet verecek.Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası sonucunda, Kars’a ve ilçelerine 21 Uzman Hekim, 10 Pratisyen Hekim olmak üzere toplam 31 Hekim ataması yapılırken, kentte ihtiyaç duyulan doktor eksiliği de giderilmiş oldu.Kars’ın doktor ihtiyacını Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na taşıyan milletvekili Adem Çalkın, yapılan atamaların ardından Bakan Memişoğlu’na teşekkür etti.Kars’a atanan doktorların önümüzdeki günlerde kentte gelerek görevlerine başlayacağı öğrenildi.