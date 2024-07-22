Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, ülke gündeminde olan sahipsiz hayvanlar sorunu için “Kısırlaştırma Seferberliği” çağrısı yaptı.Başkan Ercan Ödül, kısırlaştırma seferberliği konusunda Türk Veteriner Hekimler Birliğine bağlı 40 bin veteriner hekimin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.VHO Başkanı Ercan Ödül, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarının görüşüldüğü Meclis Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu kanunda yapılması planlanan değişikliklerle ötanazi ifadesi kanun taslağında tanımlanmakta ve popülasyonun kontrolü için yeni bir yöntem olarak sunulmaktadır” dedi.Ödül, “Bilimsel araştırmalar sahipsiz hayvan popülasyonlarında itlaf yöntemi ile yapılacak olan uygulamalarla 20 yıl içinde ancak yüzde 13 oranında popülasyon azalmasına neden olabileceğini belirtmektedir. Doğurganlık kontrolü yani kısırlaştırma ile 20 yılda popülasyon büyüklüğü yüzde 78 oranında azalacağı da raporlanmıştır. Sadece barındırmanın popülasyon büyüklüğü üzerine hiç etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Bu veriler ışığında söz konusu kanunda yapılacak değişikliklerle itlaf ya da ötanazi her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın sahipsiz hayvanlar sorunun çözüme kavuşturamayacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” diye konuştu.Başkan Ödül, “İhtiyacımız olan tek şey mevcut kanunda ye ralan tüm sorumluların görevlerini yerine getirmesi ve ülke genelinde ‘Kısırlaştırma Seferberliği’nin ilan edilmesidir. Bu kısırlaştırma seferberliği konusunda Türk Veteriner Hekimler Birliğine bağlı 40 bin veteriner hekim üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Yerel yönetimlerin 2023 yılında toplamda 338 bin 363 kısırlaştırma yaptığı bildirilmiştir. Ülkemizde 4 milyon sahipsiz köpeğin var olduğu kabul edilmektedir. Bilimsel veriler ışığında kısırlaştırma artı barındırma artı aşılama yöntemi ile bu sayının en az yüzde 70’nin kısırlaştırılması gerekmektedir. 2.8 milyon köpeğin kısırlaştırılması için uygun koşullar sağlandığı takdirde Türk Veteriner Hekimler Birliğine bağlı 40 bin veteriner hekim göreve hazırdır. Sahipli kedi ve köpeklerin tamamının çiplenerek kayıt altına alınması, sahipli bu hayvanları sokağa bırakan sahiplerine ciddi para cezalarının uygulanması ve sahipsiz hayvanların kırsaldan kentlere doğru hareketlerinin engellenmesi sorunun çözümüne dair diğer önerilerimizdendir. Sadece yerel yönetimler ya da İl Hayvanları Koruma Kurullarının tek başlarına bu ciddi halk sağlığı sorununu çözmeye yeterli olamadıkları geçen yıllar sonrasında sahipsiz hayvanlar sorunun katlanarak büyümesi ile anlaşılmıştır. Bilimsel gerçekler ışığında biz Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak bölgemizde sahipsiz hayvanlar sorunu ile alakalı stratejiler ve projeler üreterek sadece bilimsel veriler ışığında veteriner hekimlerin çözebileceği bu çok ciddi halk sağlığı sorununun çözüm paydaşlarından olma yükümlülüğümüzü ve kararlılığımızı tekrar eder, yetkililere ve tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz” şeklinde konuştu.