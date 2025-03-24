Kars Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayvan yetiştiricilerinin Tüberküloz gibi zoonoz nitelikli hastalıklar hakkında bilinçlendirilmesi gerektiği belirtti.Başkan Ödül, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Zoonotik tüberküloz (Bovine Tuberculosis), etkeni Mycobacterium tuberculosis olan, hayvanlarda özellikle akciğer başta olmak üzere çeşitli organ ve dokularda tüberküller oluşturmasıyla belirgin, kronik ve bulaşıcı enfeksiyöz bir hastalıktır. Hayvanlarda etken vücuda genellikle solunum ve sindirim yoluyla alınır. Hayvanların barınaklarda çok sıkışık bulunmaları, hijyenik şartların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ve beslenme şartları, temiz hava ve hareket yetersizliği, sürüye kontrolsüz hayvan girişi, enfekte hayvanların sütleriyle buzağıların beslenmesi hastalığın bulaşma ve yayılmasını hızlandırır" dedi.Ödül, Tüberküloz’un, hayvancılığın yapıldığı ülkelerin bir çoğunda yaygın olarak bulunmakta olduğunu, gelişmiş bir çok ülkede yapılan ileri düzeydeki kontrol ve eradikasyon çalışmalarıyla hastalığın en alt düzeye indirildiğini veya eradike edildiğini söyledi.Kars Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, "Ancak, gelişmekte olan ülkelerde, enfekte süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gastrointestinal tüberküloza neden olmakta ve komşuluk yoluyla diğer karın boşluğundaki doku ve organlara yayılabilmektedir. Doğru yöntemlerle pişirilmeyen etlerle de bulaşma görülmektedir. Gıda değeri olan hayvanlardan insanlara, daha sonra insandan insana bulaşmaktadır. Zoonotik tüberküloz teşhisi zor bir hastalıktır. Testlerle sürüde tarama yapılarak tespit edilebilir; bunun için de özellikle kontrollü kesimler önemlidir, kesim sırasında fark edilen hastalık hayvanın geldiği sürünün muayenesi için imkan sağlamaktadır. Hastalıktan korunmak için kesimhaneler dışında, veteriner hekim kontrolü olmaksızın kesilen hayvanların etlerini tüketmekten kaçınmak, kırmızı etin çiğ ya da az pişmiş tüketilmemesi, ısıl işlem görmemiş süt ve süt ürünlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Hayvansal gıda, çocukların gelişimi başta olmak üzere tüm insanların ihtiyaç duyduğu hayvansal proteini sağlaması açısından önemlidir. Hayvansal gıdalar kolay ulaşılabilen, halk sağlığı bakımından tüketime uygun olduğu veteriner hekimler tarafından kontrol edilmiş olmalıdır. Hayvan yetiştiricilerimiz Tüberküloz gibi zoonoz nitelikli hastalıklar hakkında bilinçlendirilmelidir" diye konuştu.