Kars İlkokulu, öğrencilerinin zihinsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları eğitmenleri Önder Ulutaşdemir ve Selda Ulutaşdemir’in koordinatörlüğünde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenledi. Büyük bir heyecana sahne olan turnuva, öğrencilere eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı.Okulun farklı sınıflarından çok sayıda öğrencinin katıldığı turnuvada, Abluka, Küre, Motif, Pentego ve Eqlibrio gibi çeşitli akıl ve zeka oyunları oynandı. Öğrenciler, strateji geliştirme, problem çözme, hızlı düşünme ve odaklanma becerilerini kullanarak birbirleriyle yarıştı.Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler için okul yönetimi tarafından bir ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Okul Müdürü Koray Senger, "Öğrencilerimizin hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdikleri bu tür etkinlikler, onların gelecekteki başarıları için önemli bir adımdır" dedi.Öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenler de turnuvaya büyük ilgi gösterdi. Veliler, çocuklarının zihinsel gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.Kars İlkokulu, düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal ve zihinsel becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.