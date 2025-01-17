Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın, soğukların etkili olmasıyla birlikte yaygın soba kullanımına bağlı meydana gelebilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.Dr. Mücahit Aydın, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın, “Güneybatıdan esen “lodos” nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olur” dedi.Aydın, “Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi gib belirtileri vardır ancak aynı zamanda uykuya sebep olduğu için bu belirtiler çoğunlukla fark edilememektedir” diye konuştu.Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirleri şöyle sıraladı. “Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir. Bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, Eski borular kullanılmamalı Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil çatıdan dikey olarak çıkmalı, Lodoslu havalarda baca gideriniz çekse bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı, Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalıdır. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı, Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli, Sobe ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı ve Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır.”