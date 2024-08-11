Kars 36 Spor’un BAL Ligine katılım ücreti yatırıldı. Başkan Ali Uçum, 2024-2025 futbol sezonda yeşil beyazlı ekibin BAL Liginde Kars’ı temsil edeceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilciliklerine 2024-2025 Bölgesel Amatör Lig (BAL) katılım süreciyle ilgili kulüplere tebligat gönderdi.
Tebligatta, 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL)’a katılma hakkı bulunan takımlar, ilgili belgeleri hazırlayarak 9 Ağustos 2024 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü Bölgesel Amatör Lig Departmanına göndermeleri istedi.
Bunun üzerine Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, yeşil beyazlı ekibin lige katılım ücretini yatırarak yeşil beyazlı ekibin ligde yer almasını sağladı.
Yeşil beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.