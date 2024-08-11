Iğdır’da duyarlı vatandaşlar örnek bir davranış göstererek yaralı kerkenez kuşu kurtararak ekiplere teslim etti.Iğdır’ın Tacirli köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez kuşu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından teslim alınan yaralı kuş, gerekli tedavi ve bakım sürecinin ardından iyileşmesi sağlanacak. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğaya geri bırakılacak olan Kerkenez kuşu, doğadaki yaşamına kaldığı yerden devam edecek.