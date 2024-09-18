Kars 36 Spor, 2024-2025 futbol sezonu için Teknik Direktör İskender Eroğlu ile anlaştı.Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Başkan Ali Uçum, bir dönem Trabzonspor kadrosunda yer alan eski Milli Futbolcu İskender Eroğlu ile anlaştıklarını belirtti.Başkan Uçum, Kars 36 Spor’un yeni sezonda hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Uçum, “2024-2025 futbol sezonunda hedefimiz belli, bizleri hedefimize ulaştıracak teknik ekip ve futbolcularla anlaşma yaptık. İnşallah bu sezon hep birlikte şampiyonluğu kucaklayacağız. Yeni transferlerimiz Kars’a ve Kars 36 Spor’a hayırlı olsun” dedi.Kars 36 Spor’un çiçeği burnunda Teknik Direktörü İskender Eroğlu, futbolculuk döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin alt yaş gruplarında; profesyonel futbolcu olarak da Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Rizespor’da forma giydi.Türk Milli Takımı ile farklı yaş gruplarında 24 maça çıkan Eroğlu, ayrıca Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Çin Süper Ligi takımlarından Şanzen’e transfer oldu. Teknik direktörlük kariyerinde Tire 1922, Bucaspor, Düzcespor, Bergamaspor, Muğlaspor, Cizrespor, Ağrıspor, Diyarbakırspor ve Niğde Anadolu’da görev yaptı.