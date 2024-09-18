Mahalle ayrımı gözetmeden ilk günkü aşkla eser ve hizmet seferberliğini sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizi depreme dayanıklı yapı stokuyla geleceğe güvenle taşımayı ve vatandaşlarımızın modern ve kaliteli yapılarla yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Elazığ’ımızın daha güçlü ve daha güzel yarınlarını inşa etmek için canla, başla çalışmaya devam ederek depreme dayanıklı, dirençli bir şehir olma yolunda önemli adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bosna Hersek Bulvarı Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni ziyaret etti. Başkan Şahin Şerifoğulları, daha sonra proje kapsamında bulunan Sarayatik, Çarşı, Akpınar ve Nailbey mahallelerinin muhtarları ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, talepleri dinledi. Başkan Şahin Şerifoğulları’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar da yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları için Başkan Şerifoğulları’na teşekkür etti.Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları; “Aziz şehrimiz Elazığ’ımızı inşa ve ihya yolunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Faaliyete geçirdiğimiz kentsel dönüşüm ofislerinde kat malikleri ile bir araya gelerek sürecin başlaması için taleplerini almayı sürdürüyoruz. Bugün de Nailbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin ardından vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme ilişkin taleplerini yerinde cevaplayan, kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçteki hakları hakkında bilgilendiren, imar haklarına ilişkin teknik bilgi vererek hemşehrilerimizin kentsel dönüşüme ilişkin beklenti ve taleplerini toplayan Bosna Hersek Bulvarı Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni ziyaret ettik. Kıymetli hemşehrilerimizle de bir araya gelerek taleplerini dinledik. Biz, mahalle ayrımı gözetmeden ilk günkü aşkla eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürürken, şehrimizi depreme dayanıklı yapı stokuyla geleceğe güvenle taşımayı ve vatandaşlarımızın modern ve kaliteli yapılarla yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yepyeni yaşam alanlarını oluşturacak kentsel dönüşüm çalışmalarını çok önemsiyoruz. Ziyaret ettiğimiz bölgelerdeki hemşehrilerimiz ve muhtarlarımız da hayata geçireceğimiz projeler için bizlere teşekkür ediyor. Bu kapsamda Elazığ’ımızın daha güçlü ve daha güzel yarınlarını inşa etmek için canla, başla çalışmaya devam ederek depreme dayanıklı, dirençli bir şehir olma yolunda önemli adımlar atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.