Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Belediyesi ekipleri, kar birikintilerini kamyonlarla şehir dışına taşıyor.Karlıova ilçesi, 2 gündür aralıksız devam eden kara teslim oldu. Bazı kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı. Yoğun kar nedeni ile kentte hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önlerini temizlemeye çalıştı. Karlıova Belediyesi ekipleri de hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler ilçe merkezinde biriken karları kepçe yardımı ile kamyonlara yükleyip yerleşim yerinin dışına taşıdı.Belediye araç sorumlusu Hüseyin Doğan, ’’2 gündür kar yapıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 50 santimetre kar yağmış. 3 kepçe, 1 greyder 2 kamyon ile kar taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz’’ dedi.