Erzincan’ın Kemah ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri 94 yaşındaki yatalak kadın hastanın imdadına yetişti.Önceki gün yağan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülürken hastaların imdadına da paletli ambulanslarla sağlık ekipleri koşuyor.Kemah ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde 94 yaşındaki yatalak kadın hasta ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Karlı yolları aşan sağlık ekipleri Dereköy’e ulaştı. İlk müdahalesi köyde yapılan hasta kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.