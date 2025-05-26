Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Fuarı’nda 15 farklı meslek grubundan 25 meslek elemanı öğrencilerle buluştu.Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi tarafından Hedef YKS kapsamında Kariyer Fuarı düzenlendi. Düzenlenen fuarda 15 farklı meslek grubundan 25 meslek elemanı öğrencilerle buluştu.Katılımcılar kendi mesleklerini okul öğrencilerine ve diğer okullardan katılım sağlayan ziyaretçi öğrencilere tanıttı. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı fuarda öğrenciler açılan meslek stantlarında gelecekteki meslekler hakkında fikir sahibi oldular.