Karakoçan Devlet Hastanesi’nde ilk defa şaşılık ve göz kapağı ameliyatları, başarıyla gerçekleştirildi.Karakoçan Devlet Hastanesi’nde ilk defa genel anestezi altında şaşılık ve göz kapağı ameliyatları Op. Dr. Hakan Veli Savaş tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Op. Dr. Savaş, şaşılık ameliyatının doğuştan göz kaslarındaki dengesizlik nedeniyle iki gözün birbiriyle paralel hareket edememesi sorunu yaşayan 15 yaşındaki bir hasta üzerinde gerçekleştirildiğini belirterek bu ameliyat sayesinde hastanın hem görsel hem de sosyal yaşamında önemli bir iyileşme beklediklerini söyledi.Ayrıca yapılan Blefaroplasti ve ektropiyon ameliyatları ise üst göz kapağı düşüklüğü (ptozis) ve göz altı torbalanması olan bir kadın hasta ve göz kapağı dışa dönmesi mevcut olan bir erkek hastaya uygulandı. Savaş, "Göz kapağı düşüklüğü ve dışa dönmesi, ileri yaştaki hastalarda sık görülen ve yaşam kalitesini düşüren bir durum. Artık bu bölgede, hastalarımızı büyük şehirlere sevk etmeden tedavi edebiliyoruz" dedi.Yapılan başarılı operasyonlar hakkında açıklama yapan Karakoçan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burak Güneş ise "Amacımız, bölge halkının güvenle başvurabileceği bir merkez olmak. Bu kapsamda hastanemiz de tüm branşlarda ameliyatlarımız artarak devam etmektedir" diye konuştu.