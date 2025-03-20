Erzurum’un Oltu ilçesi, Mart ayının ortasında yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.İki gündür devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü ve kartpostallık manzaraların oluşmasına neden oldu. Oltu’nun her köşesi, karla kaplanarak adeta kış mevsiminin güzelliklerini sergileyen bir tabloya dönüştü.Ancak, kar yağışının oluşturduğu bu güzel manzaranın yanında, vatandaşlar endişelerini de dile getirdi. Özellikle son dönemde çiçek açan meyve ağaçlarının, ani soğuk hava ve don riski nedeniyle zarar görebileceği belirtiliyor. Oltu halkı, bu meyve ağaçlarının soğuktan etkilenmesinden kaygı duyuyor.Yoğun kar yağışı sonucu, Oltu’da grup mahalle yolları da kapanmış durumda. İlçedeki ulaşımda zorluklar yaşanırken, yetkililer kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Oltu halkı, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaya devam ederken, karla kaplanmış doğanın tadını çıkarmaya devam ediyor.