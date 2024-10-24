Erzurum Valiliği tarafından Yönetim Sistemleri Eğitimleri kapsamında düzenlenen “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimleri” 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitim Salonu’nda gerçekleştiriliyor.Erzurum’daki resmî kurum temsilcilerinin katılımıyla 5 gün boyunca sürecek olan eğitim; temel eğitim, iç tetkik ve çalıştaydan oluşuyor.Eğitimin üçüncü gününde uygulamalı derslere başlayan katılımcılar, Türk Standartları Enstitüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü Uzmanı Fuat Özkök’ten eğitim aldı.Eğitim programı hakkında katılımcıları bilgilendiren Eğitim Uzmanı Özkök, “TS ISO 10002 Yönetim Sistemi, müşteri memnuniyeti ve kuruluşlarda müşteri şikayetlerinin ele alınmasına yönelik bir standart. Bu sistem kuruluşlarda vatandaş etkileşimi, memnuniyeti ve vatandaşlardan gelen istek, öneri, tavsiye, takdir etme gibi geri beslemeler de dahil olmak üzere vatandaş şikâyet ve taleplerini alan, bunları anlayan, çözümleyen, genel olarak yönetmeyi sağlayan bir standart. Temel anlamda vatandaş memnuniyetini sağlamaya ve sürdürmeye odaklanan bir standart. Dolayısıyla Valilik ve bağlı kuruluşlarla vatandaş etkileşimli bütün kurumlarda geçerli bir standart diyebiliriz.” dedi.ISO 10002 Standardı Nedir?ISO 10002, kurum ve kuruluşlardaki müşteri şikayetleri ile ilgilenen müşteri memnuniyeti kalite yönetim sistemidir. Müşteri şikayetlerinin incelenmesine ilişkin yönergeler içeren ISO 10002, organizasyon içindeki ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerin işlenme sürecine rehberlik eder. Bu sürece planlama, tasarım, işletme, bakım ve iyileştirme gibi aşamalar da dahildir.