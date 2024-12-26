Kamu kurumlarının dijital medyada yürüttükleri iletişim faaliyetlerini daha etkin, verimli ve belirli prensipler doğrultusunda gerçekleştirmelerine rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "Kamu Kurumlarına Yönelik Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi" için özel bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen sunuma, kamu görevlileri ve sosyal medya yönetiminde görev alan enformasyon görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, yaptığı açıklamada, ‘Kamu Kurumlarına Yönelik Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi’nin, kamu kurumlarının dijital platformlarda daha etkin ve profesyonel bir iletişim stratejisi geliştirmelerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Akkaya, rehberin, dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirterek, kamu kurumlarının sosyal medyada doğru, hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına destek olacağını da vurguladı.Toplantıda, rehberin hazırlanış süreçleri, içerdiği prensipler ve sosyal medya kullanımının kamu kurumları için olan önemi detaylı şekilde ele alındı. Rehberin temel amacının, kamu kurumlarının sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerini daha güvenilir, şeffaf ve etkili bir şekilde yönetmelerine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı. Özellikle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kurumlar arası iletişimde dijital platformların etkin bir şekilde kullanılmasının önemine de dikkat çekildi.Gerçekleşen etkinlik kapsamında, İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken etik kurallar, kriz yönetimi, etkili içerik oluşturma teknikleri ve sosyal medyanın halkla ilişkilerdeki rolü üzerine kapsamlı bir sunum yapıldı.Etkinlik sonunda, rehberin kamu kurumları arasında dijital medya alanında standart bir yaklaşım geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Bu tür bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini ve rehberin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdürüleceği İletişim Başkanlığı tarafından belirtildi.Etkinliğe katılan enformasyon görevlileri, yapılan etkinliğin dijital medya çağında kamu kurumlarının daha etkili iletişim kurabilmesi adına önemli bir adım olarak nitelendirdiler.