Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp kapakçığı çürüyen ve hayati damarları tıkanan 38 yaşındaki hasta, geçirdiği başarılı ameliyatla hayata tutundu.Bitlis’ten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Lalihan Demir isimli 38 yaşındaki kadın hasta; nefes darlığı, kilo kaybı, karın ve eklem ağrısı şikayetleriyle tedavi altına alındı. Hastanın 3 yıl önce mitral kalp kapakçığı değişimi geçirdiği ve yaklaşık 1 yıldır brucella enfeksiyonu nedeniyle düzensiz tedavi aldığı öğrenildi.Yapılan tetkiklerde hastanın kalp kapakçığında enfeksiyona bağlı çürüme ve işlev kaybına neden olan pıhtılar tespit edildi. Çekilen tomografide ise karaciğer, dalak ve ince bağırsağı besleyen ana damarların tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Durumu ağırlaşan hasta acil olarak ameliyata alındı.Yüksek riskli operasyon, Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Tahir Olgaç ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hasta, altı günlük yaşam mücadelesinin ardından servise alındı. Serviste bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilen Demir, sağlığına kavuştu.Konuya ilişkin konuşan Op. Dr. Tahir Olgaç, brucella enfeksiyonunun bölgede sık görüldüğünü belirtti. Olgaç, "Çiğ süt ve et ürünlerinden bulaşan bu enfeksiyon tedavi edilmezse kalp kapakçığında çürümeye ve iç organları besleyen damarların tıkanmasına yol açabiliyor. Toplumumuzun bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor" dedi.Dr. Olgaç, ameliyat ekibinde yer alan Dr. Hulusi Helvacı, Dr. Uğur Postal, ameliyathane, servis hemşireleri ve yoğun bakım personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.