Van’da tedavi gören kalp hastası çocuk, ambulans uçakla İzmir’e sevk edildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 6 yaşındaki Permanent junctional resiprocating taşikardisi (PJRT) tanısı olan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı’na indi. Burada hazır olan hasta alınarak İzmir Şehir Hastanesi’ne nakli sağlandı.