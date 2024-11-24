Kale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen “İmza ve Söyleşi Günleri” programı, ilçede büyük ilgi gördü.Etkinlikte, Eğitimci Yazarlar Zübeyir Tokgöz, Nazan Tarım, Hüseyin Keleş ve Emine Arlı, öğrencilerle bir araya gelerek kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını teşvik etmek adına keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.Öğrenciler, okudukları kitaplar ve yazarların yazma süreçleri hakkında merak ettiklerini sorma imkânı buldu. Söyleşi, gençlerin hayata dair görüşlerini ifade etmelerine de vesile olurken, renkli anlara sahne oldu. Program sonunda yazarlar, öğrenciler için kitaplarını imzalayarak bu anlamlı buluşmayı taçlandırdı.Etkinliğin ardından Kaymakam Rabia Yurdakul Kaçmaz ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, katılımcı yazarlara teşekkür ederek hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Kaçmaz ve Başkan Özbay, ilçede kültürel faaliyetlere verdikleri önemin altını çizerek, yazarların katkılarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Kale’deki öğrenciler için ilham kaynağı olan bu özel etkinlik, okuma kültürünü yaygınlaştırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.