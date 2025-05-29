Van’da kalp krizi nedeniyle kalbi duran iki vatandaş, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla hayata tekrar döndürüldü.Van’da ikamet eden Halil Zent (52) isimli vatandaş, göğüs ağrısıyla Lokman Hekim Van Hastanesine başvurdu. Burada yapılan eko sonucunda kalp krizi tespit edildi. Anjiyoya götürüldüğü sırada kalbi duran Halil Zent’e yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapıldı. Kalp masajı ile birlikte tıkalı olan ana damarına stant takılan Zent, yaklaşık 45 dakika sonra hayata döndürüldü.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Suhaib Abu Saif, "Hasta bize göğüs ağrısıyla geldi. İlk olarak çekilen EKG’de kalp krizi saptanmadı. Ancak hastanın göğüs ağrısının devam etmesi nedeniyle yapılan eko sonucunda kalp krizi tespit edildi. Anjiyoya çıkarıldığı sırada hastanın kalbi durdu. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapmamıza rağmen kalbi dönmedi. Anladık ki damarı açılamazsa hiç dönmeyecektir. Kalp masajı yapılırken işleme aldık. Ana damarının tıkalı olduğunu tespit ettik. Hemen oraya bir stent taktık. Takıldıktan sonra 35 dakika spiara devam edildi. Yaklaşık 45 dakika spiar sonrası hasta hayata döndürüldü. Yoğun bakımda iki hafta kaldıktan sonra uyandı. Şu an genel durumu iyi ve servise alındı. Bu hastamızın şansı hastane içerisindeydi. Eğer hastane dışında olsaydı, çok ağır bir beyin hasarı gelişebilirdi. Yani göğüs ağrısı olur olmaz hemen hastaneye başvurduğu için bu hasta çok şanslı sayılır. Bu nedenle göğüs ağrısı çekenlerin hemen acil servise başvurması gerekir" dedi.Remzi Akkuş (35) isimli hastanın ise hastane dışında kalp krizine bağlı kalp durması yaşadığını aktaran Dr. Suhaib Abu Saif, "Remzi Bey hastaneye getirildikten sonra 35 dakika kalp masajı yapıldı. Kalbin spontane ritmi sağlandıktan sonra anjiyoya aldık. En önemli damarına stant taktık. Bu durum hastane dışında olduğu için beyin hasarı olma ihtimali çok yüksekti. O yüzden soğutmaya aldık. Özel cihazlı vücut ısısını 38 dereceden 31 dereceye çektik. Böylece hem kalp fonksiyonları hem de beyin fonksiyonları ile beyin hücrelerini koruduk. Yaklaşık 36 saat sonra soğutma cihazı ile soğuttuktan sonra hastayı uyandırdık. Çok şükür hastanın çekilen beyin MR’ında hiçbir hasar gelişmeden taburcu ettik. Şu anda normal yaşamını devam ettiriyor" diye konuştu.İkinci kez hayata dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten hastalar ise Dr. Suhaib Abu Saif ve hastane yönetimine teşekkür ettiler.