Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulun ‘Robotik Rehabilitasyon’ ile uzun zaman yürüyemeyen hastalara umut olan Wolkbot Robotik, çürümeye terk edildi. Yaklaşık 2 yıldır bir türlü tamiri yapılmayan robotun akibetinin ne olacağı ise bilinmiyor.Üniversite ve hastane yönetimin ilgilenmediği çalışanlarının başka birimlerde görevlendirildiği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de kapalı bulunması felçli ve yürüme sıkıntısı çeken hastaları kara kara düşündürüyor.AK Parti Milletvekilleri ile dönemin rektörü Prof. Dr. Sami Özcan tarafından Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kurulan Wolkbot, ‘Robotik’ 2016 yılında o zamanın parasıyla yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olmuştu.Güney Koreli mühendisler tarafından Kars’a getirilerek kurulumu yapılan Wolkbot, ‘Robotik’ bir türlü tamiri yaptırılmazken, üniversite ve hastane yönetimin vurdum duymazlığı nedeniyle iki bacakta felç, (Propleji), tek kol, tek bacak, (Hemipleji), Parkinson ve Omurilik tedavisi olmak isteyen hastalar ise tedavilerini yaptırmak üzere sabahın erken saatlerinde Erzurum’a gidiyor.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin doktor olmaması bahane edilerek kapısına kilit vurulurken, bölümde çalışan görevliler ise başka birimlerde görevlendirildi. Bu da yetmemiş gibi kapalı bulunan bölüme tekniksiyen alındığı ileri sürülüyor.Milyonlarca lira harcanarak getirilen Wolkbot, ‘Robotik’in yeniden çalıştırılması için rektörlük ve hastane yönetiminin herhangi bir girişimi olmazken, üniversite ve hastane yönetimi fizik tedavi bölümü bulunan ve arızalı olarak sahipsizliğe terk edilen robot ile ilgi ne düşündüğü merak ediliyor.“Hastalara umut olmuştu”Yapılmayı bekleyen ‘Wolkbot’ robot, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; her iki bacakta felç, (Propleji), tek kol, tek bacak, (Hemipleji), Parkinson ve Omurilik yaralanmaları sonucunda problem yaşayan hastalara umut ışığı olmuştu, arızalanan ve yaptırılmayan robot, umut ışığı olduğu hastaların umutlarını karartmış oldu.Kurulduğunda uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin ardından robot, 1 Uzman Doktor, 1 Yardımcı Doktor, 3 Fizyoterapist, 6 yardımcı sağlık çalışanı ile hastalarına hizmet veriyordu. “Robotik Rehabilitasyon”da günde 10 hasta kabul edilerek, her hasta için 30-40 dakikalık seanslar uygulanıyordu.Yeni versiyon “Walkbot” hastaya normal fizyolojik (doğada yürür gibi) yürüme eğitimi vermesi, kalça eklemlerinde rotasyon yaparak merdiven inip çıkma hareketlerini desteklemesiyle dikkat çekiyordu. Ağırlık eksiltme desteği ile daha az kuvvetle daha uzun süre egzersiz yapılmasına da imkan sağlayan robot çürüyor.