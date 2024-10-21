Malatya’da, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik mamografi taraması yapıldı.Malatya’da, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ AŞ’nin destekleri ile gerçekleştirilen programda 35 kadına mamografi taraması yapıldı.Taştepe Aile Sağlığı Merkezi’nden bir araya gelen kadınlara gezi otobüsü ile şehir turu sonrası Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde meme muayenesi (KKMM) eğitimi verilerek, mamografi çekimleri yapıldı. Taramaları yapılan 35 kişiden 2’si pozitif olarak değerlendirilen hastalar, randevuları alınarak üst birimlere sevk edildi.