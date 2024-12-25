Muş’ta kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik “İŞKUR Hizmetleri ve Teşvikleri” eğitim programı düzenlendi.Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi 2024 Yılı Toplantısı’ gerçekleştirildi. Muş İli İş Planı çerçevesinde düzenlenen toplantıda, kadın kooperatiflerine yönelik teşvik ve destek programları anlatıldı. Toplantı kapsamında, İş ve Meslek Danışmanları Elif Doğan Şahin ve Levent Berk tarafından “İŞKUR Hizmetleri ve Teşvikleri” konulu bir eğitim verildi. Eğitimde, kadın kooperatiflerinin iş gücü piyasasındaki etkinliklerini artırmak için sunulan fırsatlar, teşvikler ve destek programları detaylı şekilde anlatıldı. Toplantının, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.