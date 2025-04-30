Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Aşkale Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Aşkale Geri Gönderme Merkezinde görev yapan jandarma personeline yönelik "Aşı ve Bulaşıcı Hastalıklar" konulu eğitim düzenlendi.Eğitimde, bulaşıcı hastalıkların tanımı, hastalıkların bulaşma yolları, hastalıklardan korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca risk gruplarına yönelik aşılar ve aşı uygulaması sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında, isteyen jandarma personeline menenjit aşısı uygulandı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Toplum sağlığının korunması amacıyla düzenlenen bu tür eğitim ve bağışıklama faaliyetleri, Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak sunulacaktır" denildi.