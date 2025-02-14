Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, köy okulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.Tatvan ilçesine bağlı Örenlik Köyü İlkokuluna giden jandarma, buradaki öğrencilerle bir araya geldi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, köy çocuklarını ziyaret eden jandarma tarafından öğrencilere 112 Çağrı Merkezi’nin öneminden bahsedildiği belirtildi. Açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılında başarılar dilenerek, her zaman ihtiyaçları ya da yardım talepleri olduğunda bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) hattını arayarak hızlı ve etkili bir şekilde yardım alabilecekleri anlatılmış, jandarma okulları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş olup jandarmanın faaliyetleri, konuları ile merak ettikleri sorular cevaplanarak çeşitli hediyeler dağıtılmıştır" denildi.