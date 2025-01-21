Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeline, uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteleri içeren bilgilendirmeler yapıldı.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik; Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Konferansı düzenlendi. Konferansta Uzm. Dr. Edanur köyceğiz, Psikolog Tuğba yücel, Fizyoterapist Hasan Basri yaman ile Diyetisyen Nesrin Kuran Aksakal tarafından hastalıklarla mücadelede yaşam alışkanlıklarının önemi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve stresle mücadele konuları ele alındı.Programa Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı’da katıldı.