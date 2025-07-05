İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başbağlar Köyü’ne gitmek üzere sabah saatlerinde Elazığ’a geldi.

Elazığ Havalimanında Genel Başkan Dervişoğlu’nu İYİ Parti İl Başkanı Habip Yaşar, il ve merkez ilçe yöneticileri ve partililer tarafından karşılandı.

Ülke gündemine dair açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: “uçağa binerken muttali olduğum bir şey, tam uçak kalkarken de bir tweet attım siyasi bir değerlendirme yapacak bilgiye ve veriye sahip değilim.” Dedi.

Genel Başkan Dervişoğlu, Havalimanında yaptığı açıklamanın ardından karayoluyla Kemaliye’nin Başbağlar Köyü’ne geçti.