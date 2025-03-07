İsviçre Cenevre’de yaşayan 6 genç tarafından toplanan bağışlarla Malatya’nın Arguvan ilçesine 5 sınıflı etüt merkezi yapılacak.İsviçre’nin Cenevre şehrinde yaşayan Deniz Altaş, Ela Avcıoğlu ve Kaan Karaca ile birlikte yabancı öğrenciler Leon Kurdoğlu, Anna Begger ve George Konialidis deprem bölgesi Malatya için yardım başlattı. 5 gencin başlattığı kampanya ile biriken bağışlar sonrası Malatya’nın Arguvan ilçesine 5 sınıflı bir etüt merkezi inşa edilmesi için girişimlerde bulunuldu. İlçe belediyesi ile Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ile görüşen gençler ve velileri, Etüt merkezinin yapılması için Arguvan’a geldi.İlçede düzenlenen protokol töreninde Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Abidin İnan, İsviçre proje temsilcisi Zeliha Altaş arasında protokol imzalandı.Projenin Arguvan için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, "İsviçre’de yaşayan, 16 yaşındaki Malatyalı Deniz Altaş liderliğinde düzenlenen bağış kampanyası ile Malatya’ya etüt merkezi yapma kararı almışlar. Arguvan’a yapılması için kendileri ile görüştük, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’mız ile beraber sürece dahil olduk. Ortalama 500 metrekarelik bir arsa üzerine, 200 metrekarelik 5 sınıf, kütüphane, ortak çalışma alanı, teknoloji sınıfı, açık alanı olan bir etüt merkezi yapılacak" dedi.Proje lideri Deniz Altaş’ın annesi Zeliha Altaş ise depremden ağır yaralar alan Malatya’daki çocuklara yardım etmek istediklerini belirterek, "3 Türk, 3 yabancı 16 yaşlarındaki öğrencilerimizin girişimleriyle Arguvan’a etüt merkezi yapacağız. Merkezin inşaatı tamamlandıktan sonra eğitim aşamasına da gençlerimiz destek olacak. İsviçre’den Arguvan’a dostluk eli uzattık, belediyemiz ve vakfımızda bizlere büyük destek oldu. Kısa bir sürede etüt merkezimizin açılışını yaptığımızda mutluluğumuz iki katına çıkacak. Projemizin en büyük özelliği ise ‘Yeşil Bina Sertifika’ alacak olması" diye konuştu.