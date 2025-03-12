12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.Programa Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü katıldı.Erzincan Müftülük Konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda öğrenciler tarafından İstiklal Marşı tiyatro oyunu sergilendi.Programda konuşma yapan Vali Aydoğdu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u ve istiklâlimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle, rahmetle ve duayla yâd ediyorum" dedi. Aydoğdu gençlere seslenerek, "Bugün burada, bir hatırayı değil, bir vazifeyi anıyoruz. Çünkü İstiklâl Marşı, sadece yazıldığı günün değil, kıyamete kadar Türk Milletinin bu necip milletin gür sesi olacak bir şaheserdir! Bu devlet, bu millet, bu bayrak sizlerin omuzlarınızda kıyamete kadar yaşayacaktır" şeklinde konuştu.