Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2024 faaliyetlerin kapsamında 24 eğitim yatırımını tamamlandı.Ülkemizde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlandı. . Bu vesileyle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2024 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin bir rapor yayımladı. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün raporuna göre; 2023-2024 eğitim öğretim yılında, 24 eğitim yatırımı tamamlandı ve toplam proje bedeli 526 milyon 256 bin 100 TL şeklinde oldu. Erzurum’da bu dönem içinde 423 okulun büyük onarımı tamamlandı ve bunun için 287 milyon 354 bin 409 TL harcandı.Erzurum’da bir çok okulda doğalgaz dönüşümü devam ediyor ve 2023’te 244 okul, 2024’te 49 okul doğalgaza kavuştu. 2024 yılında Erzurum, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında Türkiye birincisi oldu.