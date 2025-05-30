Ülkemizde yükseköğretim mezun oranı 25-34 yaş grubundaki nüfusta yüzde 44,9 oldu. Erzurum’da 2024 yılında ortalama eğitim süresi 9,5 yıl olarak gerçekleşti.TÜİK 2024 yılı ulusal eğitim istatistiklerini açıkladı. İllere göre ortalama eğitim süresine bakıldığında, Erzurum’da 2024 yılında ortalama eğitim süresinin 9,5 olduğu görüldü. Erkeklerde bu rakam 10,2 olurken kadınlarda 8,8 yıl olarak gerçekleşti. Erzurum’da toplam eğitim alan 680 bin153 kişi var. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 27 bin 433 olurken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin sayısı ise 74 bin 621 oldu. Erzurum’da; ilkokul mezunu 35 bin 455, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu 159 bin 245, yüksekokul veya fakülte mezunu 13 bin 317 ve doktora mezunu 3 bin 426 şeklinde oldu.Yükseköğrenim oranı hızla arttıÜlkemizde 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008 yılında yüzde 13,5 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 44,9 oldu. 2008-2024 yılları arasında 25-34 yaş grubundaki nüfusta yer alan kadınlarda yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5’ten yüzde 48,9’a, erkeklerde ise yüzde 14,6’dan yüzde 41,1’e yükseldi. 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 25,3 oldu. İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında yüzde 26,5 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 49,4 olarak gerçekleşti. 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2024 yılında en yüksek olduğu il 10,8 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,5 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi. 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2015 ile 2024 yılları arasındaki son on yıllık değişime göre en yüksek artış gösterdiği ilk beş il yüzde 51,6 ile Şırnak, yüzde 42,1 ile Hakkari, yüzde 39,9 ile Muş, yüzde38,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 37,3 ile Bingöl oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise yüzde13,7 ile Ankara, yüzde15,4 ile Eskişehir, yüzde15,6 ile Tekirdağ, yüzde15,9 ile İzmir ve İstanbul olarak hesaplandı.