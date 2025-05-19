İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2000 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 25. yılı anısına düzenledikleri program kapsamında Hakkâri’de bir araya geldi.Kamu ve özel sektörde önemli görevlerde bulunan hukukçular, Hakkâri’nin huzur ortamında gerçekleştirdikleri geziyle şehri yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında Hakkâri Valisi Ali Çelik’i makamında ziyaret eden mezunlar, ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Vali Çelik; "25 yıl önce mezun olmuş ve ülkemizin farklı alanlarında önemli görevler üstlenmiş hukukçularımızı Hakkâri’de görmekten büyük mutluluk duyduk. Şehrimizin huzur, kardeşlik ve misafirperverlik iklimini yerinde görmeleri bizim için kıymetlidir’’ dedi.