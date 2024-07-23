Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz Kur’an kursu ve hafızlık eğitimi programı çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Recep Demir Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.Doç. Dr. Burhan İşliyen, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Kur’an öğrenimi sürecinde daima öğrencilerin yanında olduklarını ve her türlü ihtiyaçları noktasında destek olacaklarını vurguladı. Ayrıca, ailelere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, Kur’an kurslarına katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.Doç. Dr. Burhan İşliyen düzenlenen organizasyondan duymuş olduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi:“Kur’an kurslarımızda görevli hocalarımıza da bu özel gün için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların özverili çalışmaları ve emekleri, gençlerimizin dini ve ahlâki hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan özverili çalışmalar toplumun dini değerlere olan bağlılığını pekiştirmekte ve gençlerimizin manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yıllarda da benzer etkinlikler düzenleyerek dini eğitimin kalitesini artırmayı ve gençlerimizi sahih dini bilgilerle donatmayı sürdürecektir.”