Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan İŞ-KUR Gençlik Programı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İŞ-KUR Van İl Müdürlüğü arasında önemli bir protokol imzalandı.Üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen program kapsamında öğrenciler; AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik projeler, dijital dönüşüm, sürdürülebilir kampüs çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda deneyim kazanacak. Protokol imza töreninde konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik Programı’nın öğrencilerin akademik hayatlarını destekleyerek iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Şevli, "Bu programla öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda çalışma imkânı bulacak ve iş tecrübesi kazanacak. Tüm öğrencilerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum" dedi.İŞ-KUR Gençlik Programı ile İŞ-KUR’un gençlere sunduğu hizmetlerin tek bir platform altında birleştirildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’a, üniversitemizde okuyan öğrenciler adına bu müjdeden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.İŞ-KUR Van İl Müdürü Selma Biçek ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bu program, öğrencilere eğitim süreçlerinde önemli bir deneyim kazandıracak ve onları iş dünyasına daha hazırlıklı hale getirecek. Gençlerin üniversite eğitimleri sırasında istihdam piyasalarına daha bilinçli adım atabilmeleri için gerekli dersler de verilecektir" diye konuştu.İŞ-KUR Gençlik ProgramıİŞ-KUR Gençlik Programı, devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen bir işgücü uyum programı. Üniversite öğrencilerinin bilgi, beceri ve iş disiplini kazanmalarını amaçlayan program, onların iş hayatına daha bilinçli ve hazırlıklı başlamalarını sağlıyor. Başvurular, İŞ-KUR’un resmi web siteleri https://genclik.iskur.gov.tr ve https://www.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.