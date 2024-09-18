Her yıl düzenli olarak öğrencilere kitap seti yardımında bulunan Kürüm, bu yılda ilçesinin öğrencilerine kitap seti dağıtımına başladı.

Öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen İş insanı ve eğitimci Ahmet Kürüm, eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

“BASKİLLİ BÜROKRATLARIN SAYISI ARTARAK DEVAM EDECEK”

Eğitimin kendileri için kırımızı çizgi olduğunu ifade eden Ahmet KÜRÜM; “Bugün doğup büyüdüğüm ilçem olan Baskil ilçesindeyim. İlçemizde bulunan Baskil Vakıfbank Ortaokulunu ziyaret ettik. Burada geleceğimiz olan öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizin gelecekle ilgili düşüncelerini dinledik. Bizlerde bilgi birikimimizle onlara düşüncelerimizi aktardık. Baskil ilçemiz geçmişte ve şimdi çok başarılı bürokratlar yetiştirmiştir. Allah’ın izniyle gelecekte daha çok başarılı bürokratlar, hakim, savcı ve doktorlar yetiştirecektir”

“EĞİTİME DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

İş insanı ve eğitimci Ahmet KÜRÜM, “Bizler, ilçemiz için ne yapsak azdır. Geçen yıllarda ilçemizde yüzlerce öğrencimize kitap seti dağıtmıştık. Bu yılda eğitime desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim alanında farklı desteklerimizde olacak. Biz, geleceğimiz olan öğrencilerimiz her zaman yanında olamaya devam edeceğiz” dedi.