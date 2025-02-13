HAKKARİ (İHA) – Irak’ta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle birçok kez tedavi gören ancak hastalığına çare bulamayan Fairooz Mahmood Saadi, Hakkari Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.Irak’ta uzun yıllardır sağ el bileğindeki damarların daralması sonucu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle birçok kez tedavi gören ancak hastalığına çare bulamayan Fairooz Mahmood Saadi, Hakkari Devlet Hastanesindeki doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta, doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Fairooz, sağ el bileğinde damar daralması ve kitle bulunduğunu belirterek, "Kendi ülkemde birçok hastaneye gittim, defalarca doktora muayene oldum ancak bir türlü iyileşemedim. Hakkari Devlet Hastanesindeki doktorlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Buradaki sağlık hizmeti gerçekten çok kaliteli. Beni sağlığıma kavuşturan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.