Van’ın İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Harun Yeşilova atandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Bakır Bedevioğlu’nun başka bir göreve getirilmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Şehit Suat Surki İlkokulu Müdürü Harun Yeşilova atandı. Atanması ile ilgili açıklamada bulunan Yeşilova, eğitim camiasına hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, "İpekyolu gibi köklü bir ilçenin eğitim sistemini geliştirmek ve öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için var gücümle çalışacağım. Mehmet Bakır Bedevioğlu’na bu görevi büyük bir özveriyle yürüttüğü için teşekkür ediyor ve onun bıraktığı değerli mirası daha da güçlendirmek için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum" dedi.