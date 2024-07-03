Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 31. dönem mezunu 266 doktor diplomalarını düzenlenen tören ile aldı.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde zorlu bir eğitim dönemini tamamlayan 266 tıp öğrencisi mezuniyet töreni ile diplomalarını alarak sağlık ordusuna katıldı.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet coşkusuna Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ile öğrenci ve veliler katıldı.Açılış konuşmalarının arından kürsüye gelen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, konuşmasına Filistin’de yaşanan insanlık dramına değinerek, “Ahlaki ve insani değerlerin ayaklar altına alındığı, hastanelerin açık hedef haline getirildiği ve yerle bir edildiği, hastanelerde şifa arayan bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden katleden, hastanelerde sağlık hizmeti sunan doktor ve sağlık personelini hedef gözetmeksizin bombalayan, etkin güçlerin engel olmak bir yana destek çıktığı Gazze’de ki katliamların müsebbibi, katil İsrail’i de lanetliyor ve kınıyorum” dedi.Bu yıl fakültelerinde 266 genç meslektaşlarını mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Beytur, “Evlatlarımızın mesleğinde yetkin birer doktor olarak insanlığa faydalı olması en büyük temennimizdir. Bu yılki mezunlarımız tarihte görülmemiş badireler atlattılar. 2020 yılında Sivrice depremini, ardından yüzyılda bir görülebilecek pandemiyi ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadılar. Tüm afetlerde gece gündüz demeden hizmet edebilmek için gayret gösterdiler. Dahası, henüz ön hekim olmadıkları halde 6 Şubat depremlerinde hastanemizde gönüllü olarak hizmet vermek isteyen bu fedakâr öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bu vicdani sorumluluğu kazandıran siz kıymetli velilerimize ve çalışma ahlakını öğreten Fakültemiz hocalarına minnetlerimi arz ederim” şeklinde konuştu.26 Haziran 1987 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 23. Tıp Fakültesi olarak kurulan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bugüne kadar üç binden fazla hekim, bin 351 uzman hekim ve 119 yan dal uzmanı yetiştiğini söyledi. Fakültedeki 42 anabilim dalı ve 29 bilim dalında halihazırda 240 öğretim üyesi, 450 araştırma görevlisi ve bin 700 lisans öğrencisinin bulunduğunu da belirten Beytur, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan 8 rektörümüze, 11 dekanımıza, akademik ve idari personelimize, kurumumuzun bugün dünya çapında bir eğitim ve uygulama merkezi haline gelmesindeki katkıları için şükranlarımı arz ederim" diye konuştu.Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın da konuşmalarının ardından dönem birincilerini diploma ve başarı belgeleri takdim edildi. Tören mezun olan doktorlara tek tek diplomalarının takdim edilmesi ile son buldu.