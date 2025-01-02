Malatya’nın Darende ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda sınıf kapılarından idari odalara, kütüphane ve atölye kapılarından asansörlere kadar 93 farklı kapı, altın harflerle işlenen tarihi figürlerin ve önemli şahsiyetlerin isimleriyle süslendi.Malatya’nın Darende ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, okul müdürü Mehmet Koda’nın öncülüğünde öğrencilerine tarihten bilim dünyasına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunan bir proje gerçekleştirildi. Okulun sınıf kapılarından idari odalara, kütüphane ve atölye kapılarından asansörlere kadar 93 farklı kapı, altın harflerle işlenen tarihi figürlerin ve önemli şahsiyetlerin isimleriyle süslendi.Türk tarihinin önemli isimlerinden Dede Korkut, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Gazi Osman Paşa gibi büyük liderlerin yanı sıra, Mimar Sinan, İbn-i Sina, Hazerfen Ahmet Çelebi, Evliya Çelebi gibi bilim insanlarının ve Yunus Emre, Mevlana, Necip Fazıl, Aşık Veysel gibi edebiyatçıların görselleri kapı giydirmelerinde yer aldı. Proje ile öğrencilerin Türk kültürüne, tarihine ve bilimsel mirasa olan ilgilerini artırmayı amaçlıyor.Projenin bir başka önemli özelliği ise okulda sağlıklı beslenme, enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve sporun faydaları gibi önemli konularda öğrencilere bilgi verilmesi. Teneffüslerde öğrenciler, görsel şölenlerle yeni bilgiler öğreniyor ve eğlenerek eğitim alıyor. Okulun asansör ve depo kapılarına yapılan çiçekler ve manzaralar ise eğitim ortamını daha ferah ve ruh açıcı bir hale getirmiş.Yapılan çalışmalar, sadece öğrenciler ve öğretmenler tarafından beğenilmekle kalmayıp diğer okullara da örnek oldu.