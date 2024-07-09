Süper Amatör Küme’de mücadele eden Ilıca İdmanocağı Belediyespor, yeni sezona iddialı başlayacak.Kulüp Başkanı Ensar Bulutlar ve Teknik Direktör Yunus Aydın, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’ı ziyaret etti. Başkan Akpunar’la bir araya gelen Kulüp Başkanı Ensar Bulutlar ve tecrübeli teknik adam Yunus Aydın, yeni sezon için şampiyonluk iddiasını dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda Başkan Akpunar’a forma hediye etti.Ilıca İdmanocağı Belediyespor’da yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Ensar Bulutlar, Başkan Akpunar’ı ziyaretinde, kulübün genel durumu hakkında bilgiler aktardı.Bulutlar, “Yeni sezonda Ilıca’mızı ve Aziziye’mizi Süper Amatör Küme’de temsil etmekten mutluluk duyacağız” dedi.Ziyaretin sonunda Başkan Akpunar’a forma hediye eden Bulutlar ve Aydın, “Yeni sezonda çıkacağımız her maç, yine eşsiz mücadelelere ve seyir zevki yüksek bir futbola tanıklık edecek. Kulübümüze verdiği desteklerden dolayı Aziziye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.