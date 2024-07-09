Fırat Üniversitesi ile Hırvatistan Zagreb Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.Fırat Üniversitesi yurt dışındaki üniversitelerle işbirliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Uluslararasılaşma noktasında son süreçte oldukça önemli çalışmalara imza atan Fırat Üniversitesi dünya sıralamasında öne çıkmaya devam ederken Uluslararası üniversitelerle de işbirlikleri kurmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi ile Hırvatistan Zagreb Üniversitesi arasında ikili protokol imzalandı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Hırvatistan Zagreb Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mario Baie arasında imzalanan protokol ile her iki üniversitenin öğrenci ve akademisyenlerinin ortak AR-GE projeleri yapmaları ile öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi karara bağlandı.Protokol ile ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Hırvatistan Zagreb Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu iş birliği aynı zamanda üniversitemizin görünürlüğü ile yurt dışındaki bilinirliğine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.