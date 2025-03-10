İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam Eğitimde kaliteyi artırma yolunda önemli ziyaretlerde bulundu.Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, ilçede eğitimin niteliğini artırmak ve öğrenci başarılarını daha ileriye taşımak amacıyla saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bugün, İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Eskikonak Sebahattin Yıldız İlk/Ortaokulu’nu ziyaret ederek eğitimciler ve öğrencilerle buluştu.Ziyaretlerinde okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Zeynep Oğuz Çam, eğitimde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.Eğitimde sürdürülebilir başarıyı hedefleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenci ve öğretmenlerle güçlü bir bağ kurarak geleceğin temellerini sağlam atmaya devam ediyor. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Çam öğrenciler ile sohbet etti. Öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, öğretmenlerin önerileri ve taleplerini dinledi. Çam yaptığı açıklamada; "okullarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz; öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. İlimizde eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.