Van’ın İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, Etüt Van Projesi kapsamında Mehmetçik Selen Ortaokulunu ziyaret ettiVan Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen Etüt Van Projesi aralıksız devam ediyor. Eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla yürütülen projeyi yerinde incelemek isteyen İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, Mehmetçik Selen Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında okulun genel durumu, proje kapsamındaki faaliyetler ve öğrenci kazanımları hakkında yetkililerden bilgi alan Yeşilova, sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Etüt Van Projesi’nin öğrencilerin akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine sağladığı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeşilova, öğrencilerin proje sayesinde derslere olan ilgilerinin arttığını ve hedeflerine ulaşma konusunda daha motive olduklarını söyledi. Etüt Van Projesi’nin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklediğini ifade eden Yeşilova, bu tür projelerin orta ve uzun vadede eğitim kalitesine önemli katkılar sunacağını vurguladı.Ziyaretleri sırasında okul yönetimi ve öğretmenlere projeye verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Yeşilova, projeye ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.