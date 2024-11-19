Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, aile sağlığı merkezlerini ziyaret ederek yeni “Aile Hekimliği Yönetmeliği” ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.İl Sağlık Müdürü Tekin’e Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Osman Yılmaz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Şube Müdürü Adem Yusuf Kasımoğlu eşlik etti.Fatih, Mimar Sinan, İnönü, Yavuz Selim ve Karaağaç Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret eden Tekin, merkezlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, aile hekimlerinin istek ve talepleri dinlendi.