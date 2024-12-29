Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) direksiyon sınav alanlarını ziyaret etti.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindeki Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ile birlikte MTSK direksiyon sınav alanlarını gezdi. Burada MTSK yöneticileri ve komisyon üyeleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Gür, sınavların işleyişi hakkında bilgi aldı. Sürecin daha verimli ve güvenli şekilde yürütülmesi için önerilerde bulunan Gür, direksiyon sınavına katılan sürücü adaylarına başarılar diledi.Özverili çalışmalarından ötürü görevli personele teşekkür eden Gür, sınavların titizlikle yürütüldüğü ve adayların güvenli sürüş becerilerinin değerlendirildiğini vurguladı.