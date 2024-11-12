İl Bulaşıcı Hastalık Danışma Komisyonu Erzurum’da görülen bulaşıcı hastalıkları ve bu konuda yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere toplandı.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bulaşıcı hastalıklar, halk sağlığını etkileyen, zamanında müdahale edilmediğinde istenmeyen sosyal ve ekonomik sonuçları olan hastalıklardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen çevre ve iklim şartları bölgesel düzeyde değişen hijyen uygulamaları, gıda işleme uygulamaları, alt yapı sorunları gibi birçok faktör, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar, zoonotik ve vektörel enfeksiyonlar gibi geniş bir yelpazede bulaşıcı hastalıkların ve salgınların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İlimizde görülen bulaşıcı hastalıkları ve bu konuda yürütülen çalışmaları değerlendirmek, sahada yaşanan eksikliklere karşı alınabilecek önlemlere ilişkin iş birliğini sağlamak amacıyla “İl Bulaşıcı Hastalık Danışma Komisyonu” Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda toplandı.” denildi.