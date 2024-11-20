Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atanan İkram Sönmez’e ziyaretler devam ediyor.İlçedeki spor tesislerinde ve ilçe müdürlüğü hizmet binasında görev yapan personel, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atanan İkram Sönmez’i makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.İlçe müdürü, personelle istişare yaptı. Personelin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Sönmez, “İnşallah el birliği ile Yakutiye ilçemizde spor hizmetlerinin yanı sıra yurt ve gençlik hizmetlerini en iyi şekilde layık olduğu yere getirmek için çalışacağız. Sizler nerede mutlu iseniz bizler size orada görev vermeye devam edeceğiz. Personelimiz bize nerede faydalı ise nerede o arkadaşımızdan maksimum verimi almanın gayesi içerisindeyiz. Önemli olan personelimizin çalıştığı tesise ve kuruma sabah işe gelirken mutlu gelmesini sağlamak. Sizler mutlu olursanız bizler de mutlu oluruz. Hepimiz için hayırlı olsun. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” dedi.